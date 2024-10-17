تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل من بطولة يوسف الشريف.. خارج رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الخميس، عن إنتاج مسلسل من بطولة الفنان المصري يوسف الشريف بدعم من الهيئة، وموسم الرياض، وقال إنه طلب عرض المسلسل "خارج رمضان".

وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: : "انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح".

وأضاف: "طلبت منهم أن يعرض خارج رمضان.. في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف، ويكون من علامات المسلسلات العربية … بالتوفيق لهم إن شاء الله".

وقدم يوسف الشريف أحدث أعماله التلفزيونية "كوفيد 25" في موسم دراما رمضان 2021.

ويستكمل الشريف حاليًا تصوير فيلم "ديربي الموت"، وهو من الأفلام المصرية، التي ينتجها صندوق "Big Time"، خلال المرحلة المقبلة، بالشراكة بين هيئة الترفيه السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر.



