شيريل كول شريكة ليام باين السابقة تدين التقارير "البغيضة" عن وفاته

(CNN)-- أشادت شيريل كول، الشريكة السابقة لليام باين، بالمغني الراحل في بيان دعت فيه إلى مراعاة الحساسية في تغطية وفاته.

ونشرت كول صورة لليام وابنهما بير، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وكتبت: "لم يكن ليام مجرد نجم بوب ومشهور فحسب، بل كان ابنًا وأخًا وعمًّا وصديقًا عزيزًا وأبًا لابننا البالغ من العمر 7 سنوات. الابن الذي عليه الآن أن يواجه حقيقة عدم رؤية والده مرة أخرى أبدًا".

وعبرت كول عن قلقها من رؤية ابنهما ذات يوم لتقارير وسائل الإعلام عن وفاة والده، قائلة: " أكثر ما يقلق روحي هو أنه في يوم من الأيام سيتمكن بير من الوصول إلى التقارير البغيضة والاستغلال الإعلامي الذي شهدناه في اليومين الماضيين".

وأضافت: "إنه لأمر يكسر قلبي أكثر أنني لا أستطيع حمايته من ذلك في مستقبله. أتوسل إليكم أن تفكروا في الفائدة التي ستحققها بعض هذه التقارير، بخلاف التسبب في مزيد من الضرر".



وكان المغني الراحل ليام باين على علاقة مع شيريل كول العضوة السابقة في فرقة Girls Aloud الغنائية، ولجنة تحكيم النسخة البريطانية من "The X Factor"، بين عامي 2016 و2018، ورزقا بابنهما بير في عام 2017.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع يوتيوب عام 2023، تحدث باين عن الحب والمودة التي يشعر بها تجاه ابنه بير.

وقال عن ابنه: "إنه رائع.. يكبر بسرعة كبيرة جدًا، وأكثر ذكاءً بكثير مما أعتقد أنني سأكون عليه في أي وقت مضى".



