دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن موعد إصدار الألبوم المنتظر لـ"فنان العرب" المطرب السعودي محمد عبده في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد 5 سنوات من إصدار آخر ألبوماته "يا غافية قومي".

ويتعاون "فنان العرب" مجدداً في هذا الألبوم مع الموسيقار السعودي طلال.

ومع إصدار هذا الألبوم يعود المطرب السعودي لاستئناف نشاطه الفني، بعد الإعلان عن إلغاء كافة ارتباطاته الفنية في نيسان/ أبريل الماضي، وتم الكشف بعدها عن إصابته بسرطان البروستاتا.

وتحضر هيئة الترفيه السعودية خلال المرحلة المقبلة لإنتاج مسلسل "ديكو دراما"، وثائقي- تمثيلي "يحاكي قصة الفنان محمد عبده، ويسلط الضوء على العديد من مراحله حياته الفنية، والاجتماعية"، بحسب ما كشف تركي آل الشيخ في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مؤخراً.