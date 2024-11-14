دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجه أحمد عز بالشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ وللهيئة نفسها على دعمها للأفلام المصرية، وذلك خلال حديث النجم المصري في الندوة الصحفية التي أقيمت الخميس، بمناسبة تكريمه في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأتت تصريحات عز ردًا على سؤال أثير خلال الندوة حول "الحساسية" التي يثيرها ضخ رأس المال السعودي الضخم في السينما المصرية، ما عرض الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" لانتقادات، رغم نجاحه الكبير على مستوى الإيرادات من شباك التذاكر.

وأوضح عز أن هذه المساهمات في الإنتاج ضاعفت من سقف ميزانية إنتاج الفيلم المصري، وقال إن فيلم "ولاد رزق 3" تجاوز في عائداته (حول العالم) المليار جنيه مصري، أي ما يعادل 20 مليون دولار تقريبًا.

وأشار إلى أن المساهمات السعودية، أو العربية في إنتاج الأفلام المصرية ليست أمرًا جديدًا، واعتبر أنه ليس من المعقول رفض هذا الدعم، وقال: "أي حد يفيدني بمسيرتي، وإني أعلّي إمكانياتي حشيله على راسي من فوق".

وأشاد عز بحفاوة "الاستقبال والكرم" الذي شهده في السعودية قائلاً: "الناس بيفتحولنا بيوتهم، وبيقفلوا شوارع عشان نصور فيها. بنشوف كرم وأخلاق ومحبة ويشيلونا على راسهم من فوق".

وأكد على أن الفيلم المصري هو "فيلم عربي.. يشاهد في العالم العربي كله"، وقال: "احنا تربينا على إن كل بلاد العرب أوطاننا، أنا بصور في السعودية كأني بصور في مصر".