دريد لحام: "لتكن طائفتنا الوحيدة هي سوريا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر الفنان السوري القدير دريد لحام، عن موقفه من التغيير الحالي في وطنه سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية على دمشق، وإسقاط حكم بشار الأسد، وذلك من خلال فيديو توجه فيه بطل مسرحية "كاسك يا وطن" للسوريين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال لحام في مقطع الفيديو: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، وحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة من كل عام، لازم نبقى إيد وحدة بكل طوائفنا، وانتماءاتنا السياسية، تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني متل ما كنا نغني ونحن أطفال.. موطني موطني.. وعاشت سوريا حرة أبية".

وقالت الفنانة السورية القديرة منى واصف لـ CNN بالعربية إنها تشعر بالارتياح تجاه المشهد الحالي بدمشق.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بمجرد سيطرة الفصائل السورية على دمشق، وإعلانها "محررة"، فجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان الذي اعتذر "بشجاعة".

وفي السياق ذاته قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنها لن تتنكر لما كانت عليه سابقًا، وتتمنى "سوريا العلمانية المدنية"، وذلك من خلال تدوينة نشرتها بطلة مسلسل "حدث في دمشق" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الاثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



