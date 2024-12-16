سوريا حرة.. "ساوند ستورم" في الرياض و"أهلا بالعالم".. الأبرز في أسبوع

سوريا حرة.. وسقط شعار "للأبد" بسقوط حكم بشار الأسد وسيطرة الفصائل السورية على دمشق، والكل يحتفل على طريقته في مشهدٍ كان ضربًا من الخيال قبل فجر الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024

مشهدٌ لا يزال متفاعلًا رغم مرور أسبوع على الحدث السوري الذي يتصدر عناوين نشرات الأخبار، وقائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل.

ومن دمشق إلى الرياض التي شهدت فعاليات النسخة الخامسة من "ساوند ستورم" والذي يوصف بـ "أكبر مهرجان موسيقي" في المنطقة.

وفي جدة، اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعاليات دورته الرابعة، كما عمت الاحتفالات السعودية الأسبوع الماضي بالإعلان رسميا عن فوز المملكة بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

ونختتم الأبرز بخبر رحيل الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي الذي فارق الحياة عن عمر 77 عامًا.. "قلب الأسد" توقف عن الخفقان، ونعاه مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي مشيدا بإبداعه الفني وتجسيده "بطولات وطنية عظيمة".

