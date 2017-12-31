لفقدان الوزن الزائد في العام الجديد: كن نباتياً مرة في الأسبوع!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع بداية كل عام جديد، يتخذ كل منّا قرارا "حتميا" لتغيير شيء في حياتنا وتحسين أسلوبها وتحقيق أحلام كانت قد تراكمت عبر السنة الفائتة.. من إدخار المال، إلى تمضية وقت أكثر مع العائلة والأحباء، والتطور المهني، والنجاح العاطفي، وعيش أسلوب حياة صحي أكثر، تكثر طموحاتنا المرتقبة في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول.

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ولكن، لا شك بأن القرار الأكثر شعبية هذا العام، هو خسارة الوزن أو اعتماد أسلوب حياة صحي لغرض العناية بأجسادنا وتقويتها.

ولذا، فقد شاركناك طموحك لهذا العام، وجمّعنا لك فيما يلي، خمس قواعد عليك اتباعها لمساعدتك على تحقيق قراراتك الصحية للعام الجديد، دون تعب الحميات الصارمة أو الأطعمة غير اللذيذة.

1. تأمل أطباقك وفكر بمكوناتها جيداً

2. اطبخ وجباتك في المنزل

3. ابتعد عن تناول اللحوم في يوم واحد كل أسبوع

4. أكثر من تناول الفاكهة والخضراوات

5. أكثر من شرب الماء

قد تكون استغربت قليلاً من نصيحتنا الثالثة، والتي تنص على تخصيص يوم في الأسبوع يجب خلاله تجنب أكل اللحوم والالتزام بحمية نباتية، إلّا أن أبحاث عديدة تظهر أن اتباع الحميات الغذائية النباتية مرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري، والسرطان، وفقاً لاختصاصية التغذية شارون بالمر.

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وتشرح بالمر أن الامتناع عن تناول اللحوم – خاصة اللحوم الحمراء والمعالجة – ولو ليوم واحد، يساهم في زيادة كمية الأطعمة النباتية الكاملة في أجسادنا، مثل الفول، والعدس، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور، والخضروات والفواكه وبالتالي يقي من خطر الإصابة بالأمراض الخطرة والمزمنة التي يسببها تناول اللحوم بكثرة.

كما توضح بالمر أن تناول الأطعمة النباتية يساهم في زيادة كمية الألياف، والفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، والمركبات ذات الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات.

وتنصح بالمر باتباع قاعدة تناول الأطباق النباتية أكثر، من خلال استبدال اللحوم في وصفاتكم المفضلة بالخضراوات، فمثلاً يمكن استبدال اللحمة الناعمة في طبق معكرونة اللازانيا، بالبروكلي والسبانخ والفطر.

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