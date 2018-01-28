دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناول ثمانية أكواب من الماء أو أكثر يومياً هو أمر ضروري للجسم، بحسب ما ينصح الخبراء، ولكن، قد تبدو هذه الكمية كبيرة جداً في بعض الأحيان، لمن لم يعتادوا على ذلك.

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ولكن، ما قد يجهله كثيرون هو أن هذه الكمية لا تأتي فقط من عملية شرب الماء مباشرة، إذ يمكن الحصول على الكمية ذاتها من مصادر أخرى، مثل تناول الخضار والفاكهة والتي تحتوي على نسب مياه عالية، أو شرب الشاي الأخضر، أو المياه المعطرة، أو حتى تناول الحساء.

وقد انطلقت مؤخراً صيحة جديدة في عالم الحميات الغذائية تعتمد على تناول الحساء بهدف خسارة الوزن، والتخفيف من الشعور بالانتفاخ مع الحفاظ على الإحساس بالامتلاء، والشعور بالشبع الكافي.

وتقول أخصائية التغذية ليزا دراير إن تناول الحساء بانتظام قد يساعد على التخلص من بعض الوزن الزائد، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الحساء قبل وجبة الطعام، يملأ المعدة ويدفع الأشخاص إلى تناول سعرات حرارية أقل للوجبة الكاملة.

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كما تظهر إحدى الدراسات أيضاً أن الأشخاص الذين يتناولون الحساء كوجبة خفيفة بدلاً من المكسرات أو رقائق البطاطا، يفقدون الوزن أكثر بنسبة 50 بالمائة مقارنة بغيرهم من الأشخاص.

وتشرح أستاذة العلوم الغذائية في جامعة ولاية بنسلفانيا، باربرا رولز، أن سر الحساء في المساعدة على فقدان الوزن يكمن في عملية دمج المياه بالطعام، ما يبطء عملية تفريغ المعدة وبالتالي يساهم في الشعور بالشبع لمدة أطول، مضيفة أن خلط الطعام بالماء، يؤدي إلى الشعور ذاته بالشبع ولكن بعدد سعرات حرارية أقل."

وبعكس حمية شرب العصائر، التي تتخلص من الألياف الموجودة في الفاكهة، يساعد الحساء على استقرار نسبة السكر في الدم للحصول على طاقة أكبر، وخصوصاً إذا تضمن الخضار الغنية بالألياف، والبروتين، والدهون الصحية.

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تعرّفوا أكثر إلى بعض الأطعمة المرطبة الأخرى، التي تحتوي على نسب مياه عالية وتساعد على مد الجسم بكمية المياه التي يحتاجها يومياً، في معرض الصور أعلاه: