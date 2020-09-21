دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء محاولتنا الالتزام بالعيش بطريقة صحية عند شراء منتجات الأغذية، تصادفنا العديد من العبارات مثل "قليل السكر"، و"سكر أقل"، أو حتى عبارة "خال من السكر". ولكن، ما الحقيقة وراء هذه العبارات؟

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر "تويتر" مؤخراً، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الفرق بين هذه العبارات التي دائماً ما نقرأها على المنتجات الغذائية التي نضعها في عربات التسوق الخاصة بنا بدون تفكير.

تعرّف على الفرق بين عبارة "قليل السكر" و"سكر أقل" على بطاقات المنتجات الغذائية. #الغذاء_والدواء #دقيقة_غذاء https://t.co/WRteaOZNjC

ما الفرق بين هذه العبارات؟

قليل السكر: تعني هذه العبارة أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة، و2.5 مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.

سكر أقل: لا تعني هذه العبارة أن المنتج الذي تشتريه قليل السكر، ولكنه يعني أن السكر فيه أقل بنسبة 30% عن محتواه في منتج مشابه.

خالي من السكر: تعني هذه العبارة أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة، ونصف مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.

بدون سكر مضاف: وأما هذه العبارة، فهي تعني أنه لم يتم إضافة سكر للمنتج الغذائي. ولكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.