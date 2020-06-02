نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 2 يونيو

من تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، على أن رقم الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا في البلاد مقلق، إلى إشارة منظمة الصحة العالمية لعدم تراجع قوة فيروس كورونا، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 2 يونيو 2020:

كورونا في السعودية.. المتحدث باسم الصحة: رقم الحالات الحرجة مقلق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن أعداد الحالات النشطة في البلاد بلغ 22 ألف و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ"المقلق"

لا يزال "قاتلاً".. الصحة العالمية تشير لعدم تراجع قوة فيروس كورونا المستجد

أكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين على عدم وجود دليل لتراجع قوة فيروس كورونا. وفي إحاطة إعلامية عن "كوفيد-19" الإثنين، أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لم يفقد قوته، وذلك عند الإجابة على سؤال حول وجود تقارير تنص على ذلك.

خبراء في بلغاريا يقترحون أن لقاحًا عمره 100 عام قد يكون "السلاح السري" ضد فيروس كورونا

في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، يبحث العلماء عما إذا كان لقاح السل هذا ، الذي تم تطويره قبل قرن ، قد يوفر بعض الحماية الإضافية ضد الفيروس. بلغاريا، واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم للقاح، تعلق آمالاً على أسواق جديدة لملايين الجرعات التي تنتجها كل عام. وتم تطوير عصية كالميت غيران، أو BCG ، في عام 1921 كلقاح ضد مرض السل ، وهو مرض رئوي، يسبب 1.5 مليون حالة وفاة على مستوى العالم كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الصحة السعودية توضح 8 عادات يومية قد تسبب الإصابة بفيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يوضح 8 عادات يومية قد تتسبب بإصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى.

بسبب كورونا.. الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في دبي على علاج المرضى

أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع التوجه نحو الخدمات الطبية عن بعد في جميع أنحاء العالم. تقنية فرز بالفيديو افتراضياً في دبي يمكن أن تساعد الأطباء على فحص المرضى بشكل أكثر كفاءة.