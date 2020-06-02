نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 2 يونيو

من تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، على أن رقم الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا في البلاد مقلق، إلى إشارة منظمة الصحة العالمية لعدم تراجع قوة فيروس كورونا، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 2 يونيو 2020:
أكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين على عدم وجود دليل لتراجع قوة فيروس كورونا. وفي إحاطة إعلامية عن "كوفيد-19" الإثنين، أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لم يفقد قوته، وذلك عند الإجابة على سؤال حول وجود تقارير تنص على ذلك.
في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، يبحث العلماء عما إذا كان لقاح السل هذا ، الذي تم تطويره قبل قرن ، قد يوفر بعض الحماية الإضافية ضد الفيروس. بلغاريا، واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم للقاح، تعلق آمالاً على أسواق جديدة لملايين الجرعات التي تنتجها كل عام. وتم تطوير عصية كالميت غيران، أو BCG ، في عام 1921 كلقاح ضد مرض السل ، وهو مرض رئوي، يسبب 1.5 مليون حالة وفاة على مستوى العالم كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.