نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 5 يونيو

من تسجيل البرازيل رقماً قياسياً في وفيات فيروس كورونا إلى إصابة إعلامي مصري بكوفيد-19، إليكم أبرز الأخبار بالمتعلقة بانتشار فيروس كورونا ليوم 5 يونيو/ حزيران 2020:

أعلن إعلامي مصري إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما حصل على نتائج اختباراته الخميس.

سجلت البرازيل رقمًا قياسيًا في وفيات فيروس كورونا بلغ 1473 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 34021، حسبما أفادت وزارة الصحة يوم الخميس.

يواجه مئات الآلاف من اليمنين ما يصفه خبراء بأنه قد يكون أسوأ تفش لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" على مستوى العالم، ملقين الضوء على المخاوف من أعداد وفيات عالية جدا بعد بدء الأمم المتحدة قطع المساعدات عن البلاد.

في 5 يونيو/ حزيران، يصادف اليوم العالمي للبيئة، تحت شعار "التنوع البيولوجي"، الذي يسلط الضوء على قضايا بارزة، أبرزها فيروس كورونا المستجد.

يأتي فصل الصيف ومعه العديد من التساؤلات التي تثير فضول الناس، خاصة في ظل ظروف استثنائية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.. فما أبرزها؟