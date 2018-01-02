مصر: اعتقال المتهم بالهجوم على كنيسة حلوان 15 يوماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، باعتقال المتهم بارتكاب الهجوم المسلّح على كنيسة مارمينا في حلوان بالعاصمة المصرية لـ 15 يوماً.

وقد تسبب الهجوم بمقتل ثمانية مسيحيين وشرطي، وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها حينها بأن منفذه هو إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (33 عاماً)، وسبق تنفيذه لخمس هجمات خلال عامي 2016 و2016، ليرفع الهجوم الأخير إجمالي عدد القتلى بالعمليات الست التي نفذها ليبلغ بالمجمل 27 قتيلاً، وفقاً لما ذكره البيان، التفاصيل عبر الرابط.

وقد أمر النائب العام أحمد صادق بحبس مصطفى "لخمسة عشر يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات التي التي تجرى معه بمعرفة النيابة،" وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وستوجه لمصطفى لائحة اتهامات تضم "ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي (بندقية) وذخائر مما تستعمل عليه والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي."