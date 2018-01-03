السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تحيي "شجاعة الشعب الإيراني".. والبيت الأبيض: "ستنتهي الاحتجاجات بانتهاء رعاية إيران للإرهاب"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رحّبت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، بـ "شجاعة الشعب الإيراني" خلال مؤتمر صحفي، لتحديد الأولويات الأمريكية للعام الجديد، إليكم أبرز المحاور التي ضمتها هايلي بخطابها، الثلاثاء:

إيران

تطرقت هايلي بكثافة إلى الشأن الإيراني، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبحث في عقد اجتماعٍ طارئ بنيويورك، ومخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيفا فيما يخص إيران.

وأضافت هايلي قولها متحدثة عن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون أول: "يتطلب الأمر شجاعة لاستخدام قوة صوتهم،" مضيفة: "هذه هي الصورة الواضحة لشعب لطالما تعرّض للاضطهاد من قبل الأنظمة الديكتاتورية، المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً في هذا، فالحريات التي تتضمنها قوانين الأمم المتحدة تتعرض للهجوم في إيران.. وإن كان تاريخ الديكتاتورية الإيرانية سيقدم أي إرشادات فإننا سنتوقع المزيد من الانتهاكات الشنيعة خلال الأيام القادمة، على الأمم المتحدة التحدّث، يجب علينا ألا نلتزم الصمت الناس يصرخون طلباً للحرية، كل محبي الحرية يجب أن يقفوا إلى جانب قضيتهم، المجتمع الدولي ارتكب غلطة بالتخاذل بفعل ذلك عام 2009، يجب علينا ألا نرتكب تلك الغلطة مجدداً."

وقد كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بمؤتمر صحفي آخر الثلاثاء، عن النقاط ذاتها التي ذكرتها هايلي، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للاحتجاجات التي تشهدها إيران "ستأتي بحصول الشعب الإيراني على حقوقه وانتهاء رعاية إيران للإرهاب،" وفي سؤال حول احتمالية تفكير ترامب بفرض عقوبات على إيران، قالت ساندرز إن "العديد من الخيارات لا تزال مطروحة،" مضيفة: "الرئيس كان واضحاً بموقفه ولم يتخذ قراراً تجاه التصرف بشأن ما يحصل بإيران."

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القدس

وفي سؤال حول "الدور الوحيد" الذي تلعبه الولايات المتحدة بكونها عارضت قرار مجلس الأمن وتصويت الجمعية العمومية حول قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، أجابت هايلي: " أقف بفخر إلى جانب رغبة الشعب الأمريكي الحصول على السلام."

كوريا الشمالية

كما تطرّقت هايلي إلى قضية كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تلجأ لحوار جاد مع الدولة إن "لم يعمدوا بحظر كافة الأسلحة النووية،" قائلة: "لا نعتقد بأنّا نريد ضمادة للجروح ولا أعتقد بأنه يجب علينا الابتسام والتقاط صورة سوياً، نظن بأننا بحاجة لإيقاف الأسلحة النووية، وعليهم التوقف الآن، لذا، يمكن لكوريا الشمالية التحدث لأي جهة تودها، لكن الولايات المتحدة لن تعترف بذلك، أو تقرّ به حتى يوافقوا على حظر كافة الأسلحة النووية التي بحوزتهم،" مضيفة: "لن نقبل بتاتاً بكوريا شمالية نووية."

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باكستان

كما تحدثت هايلي عن قرار البيت الأبيض بإيقاف منح باكستان لمساعدات عسكرية بقيمة 255 مليون دولار، قائلة: "باكستان انخرطت بلعبة مزدوجة لأعوام، يعملون معنا في بعض الأحيان، ويحتضنون أيضاً الإرهابيين الذين يهاجمون قواتنا بأفغانستان، هذه اللعبة لن تقبها هذه الإدارة،" مضيفة بأن الحكومة الأمريكية تتوقع المزيد من التعاون مع الحكومة الباكستانية في القتال ضد الإرهاب.