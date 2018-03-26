بعد صواريخ الحوثيين.. الشريم والقرني يغرّدان للسعودية بأبيات شعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر كل الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة، والداعية السعودي عائض القرني، ردود فعلهما حول الصواريخ الحوثية التي أطلقت على المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من يوم الإثنين، عبر تغريدات بحسابيهما الرسميين عبر تويتر.

ونشر الشريم أبيات شعر في تغريدته قائلاً: "صَواريخٌ أقامُــــوهَا هِـزَالاً كنَخلٍ في ثَنايَا القَفرِ بَالِي ... أرادُوهــــا لِبَثِّ الرَّوعِ فِينَا فنَثبُتُ بالمُهَيْمنِ لا نُبَــالِي."

وغرّد القرني داعياً بحماية العاصمة السعودية، مضيفاً: "سلامات يا عاصمة المجد، ويا دار نجد، دام لكِ السعد، ونحن مع النصر على وعد."

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي سبعة صواريخ، استهدفت 3 منها الرياض، وأسفر سقوط الشظايا عن مقتل مقيم مصري في العاصمة، وفقاً لما ذكرته قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وأضافت بأن صاروخاً اتجه نحو "خميس مشيط" وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

وتلا اعتراض الصواريخ بعد خطاب ألقاه زعيم جماعة "انصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

وقد استنكرت العديد من الدول الهجوم، من بينها البحرين والكويت.

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