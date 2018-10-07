السعودية تنفي أنباء مقتل جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في إسطنبول، فجر الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التصريحات التي نسبتها وكالة أنباء "رويترز"، إلى مسؤولين تركيين، عن أن الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد "قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤوبين تركيين، إن "التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية". ولم يذكر المصدران كيف يعتقدان أن عملية القتل قد تمت. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مماثلا نقلا عن مصادر تركية لم تكشف عنها أيضا، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المصدر المسؤول في القنصلية السعودية "استهجن بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك المصدر بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع".

‏‎‏‎وقال المصدر إن "وفدا أمنيا مكون من محققين سعوديين وصلوا، السبت، لإسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي"، مؤكدا "حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة".

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ومازال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ظهر الثلاثاء الماضي، حيث ذهب للحصول على أوراق خاصة بحالته الاجتماعية، للزواج من خطيبته التركية. وأعلنت النيابة التركية، مساء السبت، أنها فتحت تحقيقا رسميا في اختفاء خاشقجي. وكانت الشرطة التركية قالت إنها فحصت كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة بالقنصلية ولم تجد أي مؤشر على خروج خاشقجي من القنصلية.

من جانبها، قالت خطيبة خاشقجي وصديق آخر له بعد نشر تقريري "رويترز" و"واشنطن بوست" إنهما يعتقدان أن خاشقجي ما زال على قيد الحياة. وقالت خطيبة خاشقجي: "جمال لم يُقتل ولا أعتقد أنه قُتل".

وكانت القنصلية السعودية في إسطنبول فتحت أبوابها، السبت، أمام صحفيين من "رويترز"، حيث تجولوا داخل القنصلية وقاموا بتصوير جولتهم. وقال القنصل السعودي لـ"رويترز" إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.

ومنذ اختفاء خاشقجي، نفت السلطات السعودية أن يكون لها أي علاقة بالأمر مؤكدة أنها دخل وغادر القنصلية بعد قضاء وقت قصير لطلب أوراق خاصة بزواجه، بينما قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية.