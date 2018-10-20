أبرز مواقف تركيا بأزمة خاشقجي بتسلسل زمني

نشر ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أبرز مواقف تركيا من أزمة خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواصل أحداث قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تصاعدها على المستويين الإقليمي والدولي، منذ اختفاءه بعد دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إقرار السعودية في 20 أكتوبر بـ"موته" إثر "مشاجرة" بالقنصلية.

وفي الفيديو أعلاه، نرصد لكم أبرز مواقف تركيا من أحداث الأزمة، وتطوراتها في تسلسل زمني.

2 أكتوبر

امرأة تدعى خديجة جنكيز تقول إنها خطيبته وإنها انتظرته خارج القنصلية لساعات ولم يخرج

3 أكتوبر

رئيس جمعية الإعلاميين العرب والأتراك توران قشلاقجي يقول إن الشرطة التركية قالت إن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لا تحمل دليلاً على أن خاشقجي غادر القنصلية

المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن يقول إن "ما نعرفه هو أن المواطن السعودي ما زال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول"

4 أكتوبر

وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي في أنقرة بسبب اختفاء خاشقجي

6 أكتوبر

نيابة إسطنبول تعلن أنها فتحت تحقيقاً في اختفاء خاشقجي

7 أكتوبر

أردوغان يؤكد أن خاشقجي "صديق" ويتمنى ألا تصل الأمور إلى وضع غير مرغوب فيه

8 أكتوبر

الخارجية التركية تعلن استدعاء السفير السعودي في أنقرة للمرة الثانية وتطالب بلاده بالتعاون الكامل، بينما تطلب تركيا من السعودية السماح لها بتفتيش قنصليتها

9 أكتوبر

خديجة جنكيز تطلب من ترامب وميلانيا المساعدة لمعرفة مصير خاشقجي في مقال بواشنطن بوست

وزارة الخارجية التركية تعلن أنه سيتم تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول

10 أكتوبر

خديجة جنكيز تقول لـCNN إنها التقت خاشقجي في مايو 2018 وإنهما كانا يخططان للعيش بين إسطنبول وواشنطن

11 أكتوبر

أردوغان يقول إن كاميرات القنصلية السعودية "قادرة على التقاط ذبابة" ويرفض الصمت على اختفاء خاشقجي

تركيا تعلن عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن خاشقجي بناء على عرض سعودي

12 أكتوبر

مصدر يقول لـCNN إن تركيا لديها دليل يُظهر لحظات مواجهة قتل خاشقجي وقدمته لدول غربية

13 أكتوبر

صحيفة تركية تزعم وجود تسجيلات لمقتل خاشقجي عبر ساعته وخبراء يعتبرونها محاولة لتغطية "تجسس" تركيا على القنصلية

وزير الخارجية التركي يطالب السعودية بمزيد من التعاون بقضية خاشقجي

15 أكتوبر

محققون أتراك يدخلون القنصلية السعودية لتفتيشها لمدة 9 ساعات

16 أكتوبر

مسؤول تركي يقول لـCNN إن التعاون ايجابي مع السعودية في التحقيق بشأن خاشقجي

وزير الخارجية التركي يؤكد ان بلاده "لم تتلق اعترافاً" من السعودية بشأن خاشقجي

18 أكتوبر

وزير العدل التركي يشدد على سرية التحقيقات في قضية خاشقجي ويؤكد أن إعلان النتيجة في أقرب وقت

19 أكتوبر

مصادر لـCNN تكشف أن تركيا علمت بمقتل خاشقجي بعد ساعات من اختفائه

أنقرة تنفي تسليم واشنطن أي تسجيل بشأن خاشقجي وتؤكد أنها ستعلن نتائج التحقيق للعالم كله

تركيا تعلن استجواب موظفي القنصلية السعودية بشأن اختفاء خاشقجي