دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت ردود الإعلامي اللبناني، جيري ماهر على الإعلامي السوري، فيصل القاسم، حول ملف اليمن وما يريده ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصفها نشطاء بـ"الصفعة واللجم".

وردا على سؤال "هل ستنتصر السعودية في اليمن؟ قال ماهر في البرنامج الذي يقدمه فيصل القاسم على قناة الجزيرة والذي بث في الـ12 من الشهر الجاري: "دعني أقول لك شي بصراحة، السعودية والإمارات ستنتصران في اليمن وسيستعيدان الشرعية والحوثي كما إيران اليوم معزولة وأصبحت العقوبات تلاحقها والمؤتمرات الدولية التي تتحضر لتحركات ضدها في وارسو وغيرها بدأت كلها بدعم من السعودية والإمارات، إذا قلنا السعودية يعني الإمارات، دولتين بشعب واحد، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لن يتخلوا عن اليمن حتى يستعيد عافيته ويتحرر بالكامل.."

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وفي رد على سؤال آخر في السياق اليمني ذاته، وضرورة "إيقاف الحرب قبل إعادة إعمار اليمن" قال ماهر: "اسمع مني هالكلمتين، أول شيء بقول ملوك السعودية توارثوا كره اليمنيين من الجد للابن للحفيد، أنا بقول له يا ريت ملوك السعودية تكرهنا في لبنان وتعطينا النفط الي عم ياخذوه في اليمن ببلاش، والمدارس والجامعات والمستشفيات الي نص الشعب اليمني وبما فيها الحوثي ولد في مستشفى بنته السعودية من المال السعودي.."

وأضاف: "اليمن لولا وقفة السعودية والإمارات معه، والله انه ما فيه شيء حتى تشوفه على الخريطة اليوم، اليمن الي عم بقلك تركوا بعض المحافظات وذهبوا السعوديين والإماراتيين للمهرة وغيرها وبدأوا ينشغلون بغيرها، بدي أخبرك ليش موجودين هونيك؟ بعض المناطق الي ما وصلها الحوثي وصلها لاجئين هاربين من الحوثي قامت السعودية بتأمين مساكن لهم وجامعات لهم ومدارس لهم لأن مشروع السعودية يقول التالي في اليمن وهذا كلام رسمي: علينا أن نساعد الشعب اليمين على التعلم كي لا ينجر خلف السلاح ويعمل مع الميليشيات المسلحة ليترك السلاح علينا أن نؤمن له الكتاب هاي هي رسالة الملك سلمان وولي عهده والسفير محمد آل جابر في اليمن.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: