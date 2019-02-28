شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إنه ورغم القدرات المالية الهائلة للمملكة العربية السعودية إلا أن إيران أكثر قدرة مرجعا ذلك إلى "الإرادة والتضحية".

وأوضح سليماني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "السعودية تمتلك احتياطيا من العملة الصعبة قدره تريليون دولار الا أنه رغم ذلك لیست مقتدرة، الا ان اقتدار إيران يعود للإرادة ووجود الافراد المضحين".

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وأضاف: "الاعداء يسعون لإطفاء حرارة الاسلام في المنطقة واقتلاع جذور الإسلام"، على حد تعبيره، زاعما أن "السعوديین أقروا بأنهم روجوا للوهابیة بطلب من الغرب وأن محمد بن سلمان يسعى لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني"، حسب وصفه.

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وعن الولايات المتحدة الأمريكية، قال سليماني: "أمريكا انفقت 7 تریلیونات دولار في المنطقة ورغم ذلك فان رئيسها يزور العراق تحت جنح الظلام سرا وكان قد دخل 150 ألف جندي أمريكي إلى العراق ولم يكونوا ليخرجوا من دون وجود الحركات الإسلامية".

أما لقاء الرئيس السوري، بشار الأسد والمرشد الأعلى بإيران، فوصف سليماني اللقاء بأنه "احتفاء بالنصر".

واردف: "الامام الخمینی الراحل (رض) كان قد اظهر ومیّز جیدا بين الاسلام المحمدي الأصيل وبين الإسلام الأمريكي، وأن على الجامعات والحوزات العلمیة تبيین مبادئ الثورة الإسلامية وتوجيهات سماحة القائد اكثر مما مضي.. الیوم نسعى للحفاظ علي مدرسة الاسلام فعلینا الحفاظ علي الجمهوریة الاسلامیة كي لا یلحق بها الضرر.. السبب في صمود وتلاحم وثبات بلادنا هو الاعتماد علي الاسلام ولا بد من تبیین هذا الامر جیدا للجمیع".