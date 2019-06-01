بعد إعلان عودته.. أبرز ملامح زيارة رئيس وزراء قطر إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر عودة ممثلها في "قمم مكة" رئيس الوزراء، الشيخ عبدلله بن ناصر آل ثاني، فكيف بدت أبرز ملامح زيارته إلى السعودية؟

الطائرة الأميرية

علق عدد من الناشطين على صورة أظهرت وصول طائرة أميرية قطرية إلى مطار جدة، الثلاثاء، إذ قال بعضهم إنها تضم الوفد القطري ممثلا برئيس الوزراء، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.

استقبال الملك سلمان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء قطر، مثلما استقبل بقية الزعماء المشاركين في القمتين الطارئتين وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وشهد الاستقبال مصافحة وتبادل بعض الكلمات بين الملك سلمان ورئيس وزراء قطر، قبل أن يطلب العاهل السعودي من المسؤول القطري الدخول برفقة رئيس المراسم الملكية، خالد العباد.

مصافحة مع ولي العهد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة تظهر مصافحة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء قطر، وذلك على هامش القمة الخليجية الطارئة.

الكلمة وأنباء عن الانسحاب

لم يلق رئيس وزراء قطر كلمة في القمتين العربية والخليجية، كما تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر انسحاب الوفد القطري أثناء كلمة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

العودة

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، السبت، عودة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، إلى الدوحة، بعد تمثيل بلاده نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في "قمم مكة".