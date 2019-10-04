باسم يوسف يروي لـCNN كيف بدأ من "الصفر" في أمريكا

باسم يوسف لـCNN عن أردوغان: الرد على السخرية مرتبط بالثقافة والغرور.. ولا يمكن إسكات الناس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف، هجوما لاذعا ضد الإعلامي المصري، عمرو أديب، فيما يتعلق بموضوع إفراج السلطات المصرية، عن معتقلين منهم أردنيين بعد التحقيق معهما على ضوء دعوات التظاهر ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التي وجهها المقاول المصري محمد علي الأسبوع الماضي.

وقال باسم يوسف في تدوينة على فيسبوك مخاطبا عمرو أديب: "هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الاردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات ’خطيرة‘ بالتخطيط لعمليات ارهابية؟ واعتقد كمان كان فيه شاب سوداني.."

وأضاف باسم يوسف: "النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا. مع العلم انهم كانوا جايين مصر ام الدنيا عشان يتعلموا سينما واعلام من بتاعك ده. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين و ارهابيين يبقوا سابوهم ازاي؟ و لو ابرياء يبقي ازاي اعترفوا عادي كدة؟"

وكان عمرو أديب قد نشر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، اعترافات عدد ممن احتجزتهم السلطات المصرية عقب دعوات التظاهر ومن بينهم الأردنيان، في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت إطلاق سراح مواطنين أردنيين اثنين هما عبدالرحمن علي حسين وثائر حسام مطر الأربعاء، بعد توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لصيفة الأهرام المصرية.

وكانت السلطات المصرية وفقا للأهرام قد أفرجت في 25 سبتمبر/ أيلول عن مواطن أردني آخر.