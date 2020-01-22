بعد التوقيفات بالسعودية.. الجبير لـCNN: لا تساهل مع الفساد والناس ستعرف الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على أن بلاده دولة ذات سيادة ومؤكدا أنها لا تقبل إملاءات من دول أخرى، وذلك في حديث أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما قاله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

رائف بدوي:

حول قضية المدون السعودي المسجون، رائف بدوي، قال الجبير: "إنها مسألة تخص القضاء السعودي وهو قضاء مستقل وإن المملكة ليست جمهورية موز وتحترم القضاء".

قطر:

قال الجبير: "إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله وإن لدينا مشاكل مع قطر لأنها تتدخل في شؤوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية.. على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم وإن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي".

السيادة:

قال الجبير إن "المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسًا لأي أحد وإنما نحن أصدقاء وحلفاء ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون المعلومات والمعطيات الكافية".

تركيا:

قال الجبير: "إن تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية ولكنها تتدخل في شؤون سوريا وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها وأن تكون عضوًا مسؤولًا يسهم في الاستقرار".

الحوثي:

جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على أن جماعة الحوثي في اليمن هي من بدأت الحرب في اليمن وليست السعودية.