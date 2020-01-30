ما الرسالة من تعيين أمير قطر رئيس وزراء جديد؟ عبدالله العذبة يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الإعلامي القطري، عبدالله العذبة، موضوع إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد تعيين الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في الوقت الذي كان فيه البعض يستبعد مثل هكذا تغيير بضوء الأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العذبة على التلفزيون القطري الرسمي، مشيرا إلى أن هناك رسالة وراء هذا التغيير الحكومي، قائلا: "إذا رأيت قرار التعيين، يعني البعض كان يستبعد بأن يحدث تطوير أو تغيير حكومي في دولة قطر بحكم أن عليها حصار، لكن الرسالة التي حملها تعيين سمو الأمير للشيخ خالد بن خليفة تعني بأن هناك رؤية وهذه الرؤية يتم تطبيقها وأن العمل لا يتوقف سواء أن طال الحصار أم قصر، كما قال سمو الأمير في إحدى خطاباته، فعملية التطوير والدفع بالدماء الشابة ودماء جديدة في العمل الحكومي، أمر مطلوب سواء كانت دولة قطر محاصرة من الاشقاء أو غير محاصرة ستمضي بلادنا بإذن الله بمسيرة التقدم والنماء.."

وحول الازمة الخليجية، قال العذبة: "الكل رأى بعد كل هذه السنوات، هناك حدث تقارب وقلت (سابقا) إن هناك الكثير من القطريين غير متحمسين لهذا التقارب ولديهم نوايا شك مبررة وانا أعيد وأكرر هذا الأمر مرة أخرى، هناك الكثير من القطريين غير مستعجلين على حدوث مصالحة لأنهم يعتقدون بأنه ليس هناك حسن نوايا متوفرة والأمر الآخر أن قطر ستدفع الكثير في حال تمت المصالحة بطريقة لا نقبلها ولا أعتقد أن القيادة تقبلها وهي الزج بقطر في ملفات ومستنقعات تعاني منها دول الحصار.."

وأردف: "البعض يعتقد أن المسألة تكتيكية، مقتل قاسم سليماني سيؤدي إلى التضييق على إيران وهذه هي الفرصة المناسبة لنغير جلودنا ونتعامل بطريقة مختلفة مع دولة قطر، دولة قطر دولة مرت بالكثير من الصعاب منذ 1996 مرورا بـ2017 ونحن الآن في عام 2020 ولم تتغير، هناك مبادئ وهذا ما أكد عليه سمو الأمير منذ توليه الحكم عندما قال نحن لا ننتظر توجيها من أحد لدينا رؤية ولدينا مسار ولدينا مبادئ نتمسك بها وهناك قضايا مركزية لا يمكن لقطر التنازل عنها.."