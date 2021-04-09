السعودية: غرامة لمن يحاول دخول الحرم المكي للصلاة دون تصريح برمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، عن فرض غرامة قدرها ألف ريال (نحو 267 دولارا) على من يحاول دخول الحرم المكي للصلاة بدون تصريح خلال شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في #رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح. https://t.co/d9WLykcjFb

جاء ذلك في بيان على لسان مصدر بوزارة الداخلية السعودية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، وقال فيه: "تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال".

وأضاف المصدر: "كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها".

وأهاب المصدر وفقا لتقرير الوكالة "المواطنين والمقيمين جميع الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها".