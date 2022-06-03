دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تناولت فيه معنى زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى السعودية ولقائه بولي العهد، محمد بن سلمان هناك.

في ساعات.. ⁃ البيت الأبيض: نشكر #السعودية على دورها في تحقيق التوافق بـ"أوبك+".. والملك سلمان وولي العهد كان لهما دور حيوي في تمديد هدنة #اليمن ⁃ بايدن يشكر الرياض على قيادتها الشجاعة لجهود التمديد.. وخارجيته تشيد بها - نيويورك تايمز: #بايدن يخطط للسفر إلى المملكة نهاية يونيو https://t.co/it45XgU0e2

المقال حمل عنوان: "سفر بايدن للسعودية ينهي وضعها المنبوذ"، وجاء فيه: "كمرشح (رئاسي) تعهد الرئيس بايدن بمعاقبة المملكة على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي. لكنه الآن يريد إعادة بناء العلاقات مع سعيه لخفض أسعار النفط وعزل روسيا.."

لاصوت يعلو فوق صوت الحقيقة الثابتة ، نيويورك تايمز تنقل رغبة بايدن في زيارة السعودية لترميم العلاقات ، الكل متحرك وهناك ثابت في كرسيه ينظر لمدهم وجزرهم بإبتسامة المتسلح بدينه ثم بعراقته ثم بشعب أحبه وقال له نحرنا دون نحرك 🇸🇦💚🇸🇦 #السعوديون_دون_محمد https://t.co/wjt2LI7d71

وأضافت: "تمثل الزيارة انتصار السياسة الواقعية على الغضب الأخلاقي، وفقًا لخبراء السياسة الخارجية. في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وجد بايدن أنه من الضروري مخاطبة منتجي الطاقة الآخرين لاستبدال النفط من موسكو وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. أعلنت مجموعة الدول المنتجة للنفط المسماة أوبك بلس بقيادة السعودية، الخميس، أنها ستزيد الإنتاج بشكل متواضع في يوليو وأغسطس. يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تفعل المجموعة المزيد في الخريف، ولكن قد لا يكون ذلك كافياً لخفض الأسعار في المضخة قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر".

نيويورك تايمز: يعتزم الرئيس بايدن بزيارة المملكة العربية السعودية هذا الشهر في محاولة لإعادة بناء العلاقات. سياسة النفس الطويل بهدوء وبدون جعجعة https://t.co/N7MaPmUUxH

وكانت تصريحات مسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أثارت تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة" على حد تعبيره.

آخر الرافضين، النيويورك تايمز عن تراجع الرئيس #بايدن وعزمه زيارة #السعودية واعادة بناء العلاقة معها: هذه هي السياسة الواقعية https://t.co/INZlM0uybq

الاجتماع المتوقع أن يجري الشهر الجاري، سيأتي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي ويمثل تحولاً لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية "بلا قيمة اجتماعية".

📌| #نيويورك_تايمز: الرئيس الأمريكي جو #بايدن يقرر زيارة #السعودية هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات . . 😎 https://t.co/y4NUqnzBtK

المتحدثة باسم البيت الأبيض، ذكرت بتصريحات سابقة أن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين زارا المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات شملت إمدادات الطاقة العالمية وإيران وقضايا إقليمية أخرى. وقالت إن المسؤولين الأمريكيين لم يطلبوا زيادة صادرات النفط السعودية.