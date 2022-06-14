دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور المملكة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة مطلع 2021 وبعد أشهر من العلاقات المتوترة، في 15 و16 يوليو/ تموز المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو".

وأضاف البيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وأوضح الديوان الملكي أن جدول الزيارة يتضمن في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة، دعا إليها الملك سلمان، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.