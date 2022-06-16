بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عجز البيت الأبيض مجددا الخميس، عن قول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان مسؤولا عن قتل الإعلامي السعودي المعارض، جمال خاشقجي.

وتقدمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنشا في هذا الاتجاه بقولها إن الرئيس بايدن يصدق تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي نشره والذي يؤشر إلى وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف عملية الاغتيال.

وقالت جان بيير: "من الواضح أنه لم يكن لينشر هذا التقرير إذا لم يكن يصدقه"، حسب قولها.

وعند محاولة سؤالها مجددا عما إذا كانت إجابتها تعني الموافقة على السؤال الأول (بايدن يصدق أن ولي العهد السعودي يتحمل مسؤولية الاغتيال)، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أنا أحاول الإجابة على هذا السؤال"، حسب قولها.

وأكدت جان بيير أن بايدن لن يتجاهل قضايا حقوق الإنسان عندما يزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، وقالت: "لن يخجل الرئيس من إجراء هذه الحوارات، خصوصا أثناء رحلته هذه"، حسب تعبيرها.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد رد على رسالة الباجثة التركية، خديجة جنكيز، لبايدن، على هامش الإعلان عن تسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بشارع جمال خاشقجي، بالقول إن بايدن سيطرح قضية خاشقجي خلال زيارته إلى السعودية.