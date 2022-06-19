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بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في زيارة تستبق لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله غادر إلى شرم الشيخ، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن القادة عقدوا قمة ثلاثية، الأحد، ورحبوا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، الشهر المقبل.

ويأتي ذلك قبيل جولة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي تشمل لقائه قادة مصر والأردن وتركيا هذا الأسبوع، حسبما قالت مصادر لشبكة CNN.

ولم يتبين بعد إذا ما كان ولي العهد السعودي سيلحق بالقادة الثلاثة في شرم الشيخ.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ جولته من مصر، الاثنين، يليها الأردن وتركيا. بينما لم يعلن المسؤولون المصريون أو السعوديون عن تفاصيل الزيارة.

كانت مصادر تحدثت إلى CNN بالعربية قالت إنه من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأردن، الثلاثاء المقبل، حيث يجري مشاورات مع الملك عبدالله، ويغادر في اليوم التالي.

كما يعتزم الأمير محمد بن سلمان زيارة تركيا، الأربعاء، حسب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه سيناقش معه دفع العلاقات التركية السعودية إلى "درجة أعلى بكثير".

وزار أردوغان السعودية في أبريل/ نيسان للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في إشارة إلى التقارب بين البلدين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2018.

وأحالت محكمة تركية محاكمة 26 سعوديًا مشتبهًا في تورطه في مقتل خاشقجي إلى السعودية.

تعرضت جولة ولي العهد السعودي إلى الدول الثلاث للتأجيل لأكثر من مرة نتيجة ارتباطات رسمية لكافة الأطراف ومرض العاهل السعودي.

وتأتي الجولة قبل نحو أقل من شهر على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق.