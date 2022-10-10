دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هاجم فيه السيناتور الأمريكي، تيد كروز، الرئيس جو بايدن وسياسة إدارته الخارجية واصفا تصريحه بجعل "المملكة العربية السعودية دولة منبوذة" بأنها "حماقة".

تصريحات السيناتور كروز جاءت في مقابلة أجراها على قناة فوكس، وقال فيها: "إذا نظرنا للسعوديين، السعوديون يريدون أن يكونوا أصدقاءنا، بايدن بذل كل ما باستطاعته لمهاجمتهم ومنع بيع أسلحة لهم، بايدن قال إنه سيجعل المملكة العربية السعودية منبوذة، إنها حماقة.."

وتابع قائلا: "ليس ذلك فقط، بايدن يبذل ما بوسعه لينمح إيران مليارات الدولارات ويسمح لهم بامتلاك سلاح نووي التي يخشى السعوديون بأن الإيرانيين سيستخدموها ضدهم، لذا من غير المفاجئ على الإطلاق وبعد أن قام بايدن بإهانتهم وسخر منهم وشيطنهم أن يقولوا أذهبوا واقفزوا في بحيرة (أفعلوا ما يحلوا يكم) فنحن سنقلص انتاج النفط.."

وأضاف: "إذا كان لديك سياسة خارجية جدية لكنت احسنت معاملة اصدقائك في حين تعامل أعداءك بصورة سيئة إلا أن بايدن قام بذلك بصورة معاكسة".