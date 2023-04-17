حذّر من حرب أهلية.. كلمة حمدوك الكاملة عن الأوضاع في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الاثنين، على الأوضاع التي يشهدها السودان نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ يوم السبت بقوله إن "على كل سوداني وكل مصري وكل إنسان عاقل أن يطالب بأمر واحد فقط: أن يتوقف الاقتتال ونزيف الدم فى السودان".

وأضاف البرادعي، عبر حسابه على تويتر: "فى تلك اللحظة وبصرف النظر عن أي شئ وكل شيء على كل سوداني وكل مصري وكل إنسان عاقل أن يطالب بأمر واحد فقط: أن يتوقف الاقتتال ونزيف الدم فى السودان، أن يعود الجميع إلى مائدة الحوار من أجل الانتقال السلمي للسلطة، وبالطبع أن يعود الجنود المصريون سالمون لأهاليهم".

وتابع أن "الحديث عن أي شئ آخر في هذا الوقت هو عبث مدمر".

وذكر البرادعي، الأحد، في تغريدة أن "اقتتال عبثي بين أبناء وطن واحد يفاقم من الانقسام والاستقطاب والكل فيه خاسر وأولهم الشعب السوداني".

وأضاف: "أتمنى أن تقوم الدول العربية ذات العلاقات الوثيقة بالطرفين بإرسال ممثلين لهم فورا إلى الخرطوم لحثهما على وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار، فهو واجب إنساني على الجميع".

وارتفع عدد القتلى في السودان منذ اندلاع الاشتباكات إلى 97 مدنيا على الأقل، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1126 شخصًا أصيبوا في القتال الدائر في جميع أنحاء السودان، في بيان يوم الأحد.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني منذ أيام، إذ اندلعت الاشتباكات بين الطرفين السبت بعد أشهر من التوتر.

وعرقل الصراع توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى، الأحد، اتصالا بنظيره السوداني على الصادق حيث "نقل قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تطرق الإتصال أيضاً إلى أوضاع الجالية المصرية في السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".

وكان الجيش المصري دعا، السبت، إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته المتواجدة في السودان، بعد إعلان قوات "الدعم السريع" احتجازها عددا من عناصر القوات المصرية في قاعدة مروى شمالي البلاد، التي على هامش اشتباكاتها الدائرة على مدار اليوم مع الجيش السوداني.

وفي المقابل، قال قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون".

وقال حميدتي، في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، إن "نحن آسفون للفيديوهات (التي تم التقاطها للقوات المصرية)، طلعت غصب عننا".