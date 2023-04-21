حظيت بمشاهدات مئات الآلاف من الأشخاص.. رحالة مغامر يوثق مشاهد لأعمال عنف في السودان

ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

فيديو يظهر اقتتالًا عنيفًا بأحياء سكنية في السودان.. والبرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، الجمعة، مقتل مواطن أمريكي في السودان وسط اشتباكات مستمرة.

وأضافت الوزارة: "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم لهم خالص تعازينا في خسارتهم".

وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل:"احتراما للعائلة خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه".

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني النظامي، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي)، في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد القتلى في السودان ارتفع إلى 413 قتيلاً، و3551 جريحًا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، أن عدد ضحايا المواجهات في السودان "ليس مفاجئا، لقد ارتفع".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم (اليونيسف) جيمس إلدر، متحدثًا في نفس المؤتمر، أنه حتى الآن قُتل ما لا يقل عن 9 أطفال وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين. وأضاف: "ستستمر هذه الأعداد في الارتفاع طالما استمر القتال".

ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال في العالم. وأوضح إلدر: "لدينا الآن وضع يكون فيه دعم إنقاذ الحياة مهما لحوالي 50000 طفل في خطر".

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة السودانية، الجمعة، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، الذي اقترحته قوات الدعم السريع خلال عطلة عيد الفطر، إذا التزمت به قوات الدعم السريع، بحسب ما قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله خلال مقابلة عبر الهاتف مع قناة (سكاي نيوز عربية).

وأكد العميد نبيل عبد الله: "نحن حريصون جدا على ضمان عدم تأثر الوضع الإنساني لجميع المواطنين السودانيين، وبناء على ذلك اتفقنا وسنوافق على أي هدنة تلتزم بقواعد عدم قيام العدو بأي عمل عسكري".