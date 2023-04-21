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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أنها تتابع أوضاع المصريين في السودان وتبذل كافة الجهود لضمان تحقيق أقصى قدر من السلامة لهم، ومن أجل عودتهم عبر المعابر السودانية دون عوائق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق".

وأضافت الوزارة أنها "تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورتسودان ووادي حلفا، بذل كافة الجهود، والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات".

ووضعت الوزارة أرقاما هاتفية يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، بحسب البيان.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني النظامي، منذ السبت الماضي، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي)، في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في بيان، الخميس، "نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم".