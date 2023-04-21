السودان.. 55 مستشفى من أصل 78 في الخرطوم والولايات المجاورة مغلق

(CNN)-- قالت نقابة أطباء السودان في بيان، الجمعة، إن من بين 78 مستشفى في العاصمة الخرطوم والولايات المجاورة، أُجبرت 55 مستشفى على الإغلاق وسط الاشتباكات المستمرة.

وأضافت النقابة في بيانها أنه من بين الـ55 مستشفى التي أجبرت على الإغلاق، تعرضت 13 للهجوم وتم إخلاء 19 مستشفى، لافتة إلى أن 23 مستشفى في العاصمة لا تزال تعمل، لكن بعضها لا يقدم سوى الإسعافات الأولية الأساسية ويواجه خطر الإغلاق بسبب نقص الطاقم الطبي والإمدادات والمياه والكهرباء.

وتابعت أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السادس على التوالي مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا".

ويذكر أن قوات الدعم السريع أعلنت في بيان نُشر على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه تم التوصل إلى هدنة لمدة 72 ساعة في السودان تبدأ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.