شركة "MTN السودان" للاتصالات توقف جميع عملياتها في الخرطوم

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت شركة "أم. تي إن. السودان" MTN Sudan مزود خدمات الاتصالات، جميع عملياتها في الخرطوم، مما أدى إلى انقطاع كامل في الخدمات لمشتركيها، بحسب بيان مكتوب على الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك.

وقال البيان: "تود شركة MTN أن تنوه إلى أن جميع أقسامها بالخرطوم قد توقفت عن العمل مما أدى لانقطاع جميع الخدمات عن المشتركين بسبب انقطاع الإمداد الكهربائي، وتعذر نقل وقود المولدات بمواقعها جراء الظروف الحالية".

وتعد (Sudan MTN) واحدة من مزودي خدمات الاتصالات الأساسيين في السودان.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المزودان الرئيسيان الآخران لخدمات الاتصالات- زين والسوداني- يعملان، وإن كان ذلك مع بعض الانقطاعات في الخدمة، وفقا لصحفيي شبكة CNN في السودان.

وأبلغت هيئة مراقبة الإنترنت Netblocks، عن حالات متعددة لانهيار شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، خلال الأسبوعين الماضيين. وفي بعض الأوقات، انخفضت مستويات الاتصال الوطني إلى ما يصل إلى 2% من معدلاتها.

ويأتي ذلك مع تواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رغم الهدنة المُعلنة من الجانبين.