أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن تركيا نقلت سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق النار على سيارة سفيرها مع تصاعد الصراع في العاصمة السودانية.

وقال وزير الخارجية التركي: "كان أصدقاؤنا في طريقهم للانتقال إلى بورتسودان من خلال الحصول على جميع المواد التي يحتاجونها، مثل أجهزة الكمبيوتر من سفارتنا. عقد السفير إسماعيل كوبان أوغلو اجتماعات سابقة مع كل من الجيش (السوداني) وقوات الدعم السريع. حتى أنهم ساعدوهم إلى أن وصلوا هناك، لكن عندما دخلوا الشارع، فُتحت النار. بالطبع، لدينا أيضًا قواتنا الخاصة هنا. ليس هناك إصابات بينهم السفير والحراس بل تضررت السيارة".

ومع ذلك، امتنع تشاووش أوغلو عن الكشف عن الموقع الدقيق لحادث إطلاق النار على سيارة السفير، لكنه قال إن أفراد السفارة "انسحبوا على الفور وذهبوا إلى مكان أكثر أمانًا".

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين في مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا، إنه بسبب تصاعد الصراع و "ما يتعلق بأمن سفارتنا وزملائنا، قررنا نقل سفارتنا مؤقتًا إلى بورتسودان، بناء على نصيحة الحكومة الانتقالية".

كان وزير الخارجية صرّح لمحطة 24 TV التركية، الجمعة، أن تركيا أجلت حتى الآن مواطنين من 22 دولة من السودان، مضيفًا "هناك من أفغانستان، وألمانيا، وأذربيجان. ومع 1763 مواطنًا تركيًا، قمنا بإجلاء 298 شخصًا من 22 دولة. وقد قمنا بإجلاء 2061 شخصًا بشكل إجمالي".