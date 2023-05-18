السودان.. مئات القتلى مع احتدام الصراع غرب دارفور

(CNN)-- لقي المئات مصرعهم في منطقة غرب دارفور السودانية مع احتدام الصراع بين الفصيلين العسكريين المتناحرين الذين يقاتلان للسيطرة على البلاد، منذ أسابيع.

ووقع أحدث تصعيد في أعمال العنف في مدينة الجنينة بين يومي الجمعة والاثنين، وهي المرة الثانية خلال 3 أسابيع تشهد فيها عاصمة ولاية غرب دارفور عنفًا شديدًا.

وقال اتحاد الأطباء السودانيين، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 280 حالة وفاة و169 إصابة في مدينة الجنينة خلال يومين فقط وتحديدا في الـ12 و 13 مايو/ أيار الجاري.

من جهته قال منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (في دارفور)، توبي هوارد، الثلاثاء، إن الجنينة عانت من هجمات الميليشيات على مناطق سكنية ومعارك شوارع بين القوات مما تسبب في مقتل مئات المدنيين وإصابة عدد أكبر بكثير، مضيفًا أنه حتى الآن كان هناك أكثر من 150 ألف نازح.

واتسع نطاق القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع في منطقة دارفور بالسودان، مجتذبا ميليشيات عربية وجماعات مسلحة أفريقية غير عربية إلى حد كبير والتي كانت في صراع منذ بدء نزاع دارفور الذي لم يتم حله في عام 2003.