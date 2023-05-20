"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

شاهد.. أردوغان يتحدث لـCNN عن المصالحة مع الأسد ويرد على شرط الرئيس السوري لمقابلته

تقرير من إعداد تمارا قبلاوي وإيزيل ساريوس، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة حصرية قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، إن تركيا تتمتع بعلاقة "خاصة" ومتنامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الضغوط المتزايدة على أنقرة للمساعدة في تعزيز العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقال أردوغان في لقاء مع بيكي أندرسون على CNN: "لم نصل إلى مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب.. لسنا ملزمين بالعقوبات الغربية"، وأضاف "نحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا،" وتابع قائلا إن "روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهما البعض في كل مجال ممكن".

يبدو أن أردوغان هو المرشح الأوفر حظاً في السباق الرئاسي التركي الذي يتجه إلى جولة الإعادة في 28 مايو / أيار. وقد اختلف هو ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في عدد من قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الدبلوماسية مع الغرب وروسيا.

تعهد كيليتشدار أوغلو بإصلاح سنوات من الدبلوماسية المتوترة مع الغرب.

وقال أيضًا إنه لن يسعى إلى محاكاة علاقة أردوغان مع بوتين التي تحركها أمور شخصية، وبدلاً من ذلك إعادة ضبط علاقة أنقرة بموسكو لتكون "مدفوعة من الدولة".

لكن في الأيام التي سبقت الجولة الأولى من السباق الرئاسي في 14 مايو، شدد كيليتشدار أوغلو نبرته تجاه الكرملين، متهما إياه بالتدخل في انتخابات تركيا وتهديده بقطع العلاقات بين البلدين.

وقال على تويتر "أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف العميق والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد أمس".

وأضاف كيليتشدار أوغلو: "إذا كنتم ترغبون في استمرار صداقتنا بعد 15 مايو، ارفعوا يدكم عن الدولة التركية".

على النقيض من ذلك، ضاعف أردوغان علاقته ببوتين - وهو يعتقد أن على الغرب أن يحذو حذوه. وقال لـCNN: "الغرب لا يقود نهجًا متوازنًا للغاية.. أنت بحاجة إلى نهج متوازن تجاه بلد مثل روسيا، والذي كان من الممكن أن يكون نهجًا ناجحًا أكثر بكثير."

واتهم منافسه بالسعي إلى "فصل" تركيا عن روسيا.

منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ظهر الرجل التركي كصانع قرار رئيسي، حيث تبنى توازنًا حاسمًا بين الجانبين، والمعروف على نطاق واسع باسم "الحياد المؤيد لأوكرانيا".

لقد ساعد في التوسط في اتفاقية رئيسية تُعرف باسم مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي حررت ملايين الأطنان من القمح التي حوصرت في غزو روسيا لأوكرانيا، لتفادي أزمة جوع عالمية، تم تمديد الاتفاقية لمدة شهرين آخرين يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من انتهاء صلاحيتها.

وقال لـCNN: "كان هذا ممكناً بسبب علاقتنا الخاصة مع الرئيس بوتين"، في إشارة إلى صفقة الحبوب.

يصل حجم التجارة الروسية التركية إلى 62 مليار دولار سنويًا. في وقت سابق من هذا العام، تنازل بوتين عن مدفوعات الغاز التركية لروسيا في خطوة يعتقد أنها تساعد في تعزيز فرص أردوغان في الانتخابات.

كما ساعد أردوغان في تأمين تبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى استضافة بعض الأسرى الأوكرانيين المحررين في تركيا، وتزويد كييف بالسلاح. ولا تزال علاقاته الوثيقة مع بوتين تتسبب في قلق حلفائه الغربيين.

"ليس مستعدًا للسويد"

في مقابلته مع CNN ، تناول أردوغان نقطة ساخنة أخرى في التوترات التركية مع الغرب: انضمام السويد إلى الناتو. منعت تركيا - ثاني أكبر جيش في الناتو - عضوية ستوكهولم في الحلف، متهمة إياها بإيواء مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال أردوغان: "طالما استمرت السويد في السماح لفروع الجماعات الإرهابية في تركيا بالتجول بحرية في السويد، في شوارع ستوكهولم، فلا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو".

وأضاف: "لسنا مستعدين للسويد الآن.. لأنه يجب أن يكون لدولة في الناتو موقفا قويا عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب."

رفضت السويد طلبات تركيا المتكررة لتسليم الأفراد الذين تصفهم أنقرة بالإرهابيين، بحجة أن القضية لا يمكن البت فيها إلا من قبل المحاكم السويدية.

كما انتقد أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن على وصفه بأنه "مستبد" في حملته الانتخابية للبيت الأبيض لعام 2020. وتساءل "هل يخوض ديكتاتور جولة إعادة؟"

يُعد تعداد اللاجئين السوريين في تركيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة قضية بارزة في هذه الانتخابات. وعد كيليتشدار أوغلو بترحيل اللاجئين السوريين.

مرشح المركز الثالث في السباق، سنان أوغان، قومي متطرف قال إنه سيؤيد المرشح صاحب سياسة اللاجئين الأكثر صرامة.

يبدو أن هذا دفع كيليتشدار أوغلو إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه اللاجئين في مقاطع الفيديو الخاصة بحملته. في غضون ذلك، قال أردوغان لشبكة CNN إنه لن ينحني لرغبات أوغان.

وأضاف ردا على تكهنات حول ظهور أوغان كصانع ملوك في جولة الإعادة: "أنا لست شخصًا يحب التفاوض بهذه الطريقة"، وقال: "الناس هم الذين سيكونون صانعي الملوك."

رفض أردوغان دعوات المعارضة إلى الترحيل الشامل للاجئين، وقال إنه بدلاً من ذلك "سيشجع" عودة حوالي مليون لاجئ إلى سوريا. وقال إن تركيا تبني البنية التحتية والمنازل في الأجزاء التي تسيطر عليها من الدولة التي مزقتها الحرب لتسهيل إعادتهم إلى الوطن.