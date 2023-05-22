أمانبور تشرح سبب كون أردوغان حليفًا غربيًا "لا يمكن التنبؤ به"

"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

شاهد.. أردوغان يتحدث لـCNN عن المصالحة مع الأسد ويرد على شرط الرئيس السوري لمقابلته

ليست أضرارًا مادية فقط.. ما الذي يحمله الزلزال لتركيا وحكومة أردوغان؟

اسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلن المرشح الرئاسي التركي سنان أوغان، الذي احتل المركز الثالث في انتخابات الجولة الأولى، الاثنين، أنه سيدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة مع منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وقال أوغان، الذي وصف الجولة الثانية من الانتخابات بأنها "حاسمة"" "أعلن أننا سندعم مرشح رئيس التحالف الشعبي رجب طيب أردوغان وندعو الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى للتصويت للسيد أردوغان".

وأضاف أن القرار اُتخذ "بعد المداولات ولأننا نعتقد أنه الشيء الصحيح لبلدنا وشعبنا".

في الجولة الأولى للانتخابات، كان أوغان قد حصل على نسبة 5.17% من الأصوات. في حين حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5% بينما حصد كمال كليجدار أوغلو 44.88% من الأصوات.