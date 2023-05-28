دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، مجددا كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة المفاوضات من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، بحسب بيان مشترك لوزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان: "تدعو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو/ أيار 2023م الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم".

وأضافت الوكالة: "وبما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني، وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، بحسب البيان.

وكان ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع توصلوا في مدينة جدة السعودية، الأسبوع الماضي، لاتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية لمدة أسبوع بتسهيل من السعودية والولايات المتحدة.