وزير خارجية روسيا خلال لقائه مالك عقار: موسكو متهمة باستقرار الوضع في السودان

الشرق الأوسط
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هونغ كونغ (CNN)— قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن موسكو مهتمة بتهيئة "ظروف لتطبيع" الوضع في السودان، وجاء ذلك خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان مالك عقار.

وأضاف لافروف في كلمته الافتتاحية خلال لقاء صحفي مع مالك عقار: "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان، وتهتم بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع".

وأوضح: "من خلال سفارتنا التي لا تزال تعمل في الخرطوم، نحافظ على اتصالاتنا مع جميع الأطراف المعنية".

وأردف لافروف قائلا: "سنكون ممتنين للتوصيات حول كيفية مساهمة روسيا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة".

يأتي الاجتماع بين لافروف وعقار في الوقت الذي فشل فيه اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السودان، مع إلقاء الطرفين المتحاربين الرئيسيين، قوات الأمن السريع شبه العسكرية (RSF)، والقوات المسلحة السودانية (SAF)، اللوم على الطرف الآخر في استمرار العنف.

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