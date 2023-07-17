بعد اعتداء على شابتين.. إيران تطالب الجامعات بحظر غير المحجبات وتتعهد بملاحقتهن "دون رحمة"

استمعوا الى تسجيل صوتي مخيف حصلت عليه CNN للاعب كرة قدم إيراني من داخل السجن

(CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، أن ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" استأنفت الدوريات في الشوارع لفرض قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، والتي تشمل فرض الحجاب، بحسب وكالة أنباء (فارس) الإيرانية الحكومية.

وهزت الاحتجاجات إيران على مستوى البلاد، الخريف الماضي، بعد وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، وهي رهن احتجاز "شرطة الآداب'' الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

وقمعت السلطات بعنف الحركة التي استمرت لأشهر، والتي شكلت أحد أكبر التهديدات المحلية لنظام الملالي الحاكم في إيران، منذ أكثر من عقد.

وقال سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، الأحد، إنه بالإضافة إلى واجباتها العادية، ستقيم الشرطة من اليوم "دوريات راجلة وبالمركبات" في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف منتظر المهدي أن الضباط سيواجهون أولا ويحذرون النساء اللاتي لا يمتثلن، وأولئك اللواتي يواصلن "الإصرار على خرق الأعراف"- العصيان- قد يواجهن إجراءات قانونية.