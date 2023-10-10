وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره المصري التطورات في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال بيان قصير للخارجية المصرية: "وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إيران حول تطورات الوضع فى قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطينى الجاري".

وأضاف البيان: "شكرى يؤكد علي ضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد وعدم توسيع رقعته، حماية لأرواح المدنيين وحفاظًا علي استقرار المنطقة".

نفى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إلى طهران بالتورط في هجمات حركة حماس على إسرائيل، حسبما قال في كلمته المتلفزة الأولى منذ بدء الهجمات السبت، فيما أشاد خامنئي بأولئك الذين "خططوا" للهجوم.

كما وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التصعيد الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه "خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بـ"تصفية القضية على حساب أطراف أخرى"، وفقا لنا نقلته صحيفة "الأهرام" الحكومية.