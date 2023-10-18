قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. مراسلة CNN: لا نرى كيف يمكن أن يكون إطلاق صاروخ بالخطأ

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(CNN)-- أدانت العديد من الدول العربية إسرائيل بشدة في أعقاب انفجار في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، مساء الثلاثاء.

نزل آلاف المتظاهرين الغاضبين إلى شوارع العديد من الدول العربية، بما في ذلك لبنان والعراق والأردن والكويت ومصر وتونس، دعماً للفلسطينيين وأدانوا الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة رداً على هجمات حماس على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية "تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى الأهلي المعمداني في غزة".

وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية "ترفض رفضا قاطعا هذا الهجوم الوحشي الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن "إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات للمجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والجرحى والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى المعمداني (الأهالي) في غزة". بيان صادر عن مكتبه يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن الملك عبدالله الثاني "اعتبر ذلك جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه "تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني"، بحسب بيان صادر عن مكتبهـ ذكر فيه: "إنني أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية والإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة "تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وأدى إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص".

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع منع وقوع المزيد من الانتهاكات".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن الهجوم على المستشفى هو "جريمة حرب" وأن القوات الإسرائيلية "تجاوزت كل الخطوط".