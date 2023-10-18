سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. مراسلة CNN: لا نرى كيف يمكن أن يكون إطلاق صاروخ بالخطأ

(CNN)-- دعا مسؤول كبير في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق أممي في الظروف المحيطة بالانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة، الثلاثاء.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور: "إنها بالتأكيد فظاعة. سترغب الأمم المتحدة بالتأكيد في إجراء تحقيقها الخاص... ويجب أن يتم ذلك قريبًا جدًا وبسرعة كبيرة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مئات الأشخاص قُتلوا على الأرجح في الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، حيث كان الآلاف يحتمون من الضربات الإسرائيلية.

وألقى مسؤولون فلسطينيون اللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية في الحادث المميت، لكن إسرائيل أصرت على أنها ليست مسؤولة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الأدلة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن لدعم إنكارها للمسؤولية تعني أن الأمر قد انتهى، قال غريفيث: "لم ينته الأمر بالنسبة لي، لأنني ليس من اختصاصي الحكم على انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع من هذا النوع".

وأضاف أن تحقيق الأمم المتحدة قد يسمح بتعلم دروس مهمة، "لمنع حدوث ذلك في المستشفى التالي، أو المدرسة التالية، أو المؤسسة التالية التي يفر فيها الناس".

وفي حديثه لشبكة CNN من القاهرة، قال غريفيث أيضًا إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعا إلى وقف الغارات الجوية في المناطق التي يلزم الوصول إليها.

وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي يحظر الغارات الجوية على الأماكن ذات الأهداف المدنية والبنية التحتية المدنية… فسلامة المساعدات لا تقل أهمية عن موثوقيتها. يمكننا القيام بذلك، لأن لدينا المساعدات، ولدينا الأشخاص، ولدينا الشاحنات، ولدينا بالتأكيد الإرادة".