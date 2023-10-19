أكاديمية فرنسية كانت معتقلة في إيران تعود لبلادها.. وباريس تعلق

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(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن الأكاديمية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي أُطلق سراحها من سجن "إيفين" سيئ السمعة بإيران، في وقت سابق من هذا العام، عادت إلى فرنسا.

ورحبت الوزارة، في بيان، بعودة الأكاديمية، ووصفتها بأنها " تسببت في شعور عائلتها وجميع أحبائها بارتياح كبير".

واعتقلت عادلخاه، الباحثة في مركز الأبحاث الدولي في معهد ساينس بو، في إيران عام 2019، بتهمة "الدعاية ضد النظام السياسي، والتواطؤ لتقويض الأمن القومي"، وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2020، وأطلق سراحها من السجن الإيراني سيئ السمعة في فبراير/ شباط.

وقال مدير معهد ساينس بو ماتياس فيشيرات، في بيان: "بعد سنوات عديدة من الحرمان من الحرية، يا لها من مشاعر أن أرحب أخيرا بزميلتنا فاريبا، رمز كفاحنا من أجل الحرية الأكاديمية، أشكر السلطات الفرنسية على عملها الدؤوب، ولجنة الدعم وكل من عمل من أجل إطلاق سراحها".