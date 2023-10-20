فيديو يظهر أعمال الإصلاح في معبر رفح تمهيدا لإدخال المساعدات إلى غزة

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- أظهر مقطع فيديو نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان "أعمال إصلاح وتمهيد الطريق بين الجانبين المصري والفلسطيني"، عند معبر رفح إلى غزة، بحسب منشور المؤسسة على موقع "إكس"، تويتر سابقا.

وبدأت السلطات المصرية، الخميس، في إزالة الكتل الإسمنتية عند مدخل المعبر استعدادا لفتحه، حسبما قال عدد من السائقين لشبكة CNN.

واصطفت شاحنات المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، على الطريق السريع في العريش، استعدادا للانتقال إلى المعبر بمجرد فتحه، بحسب الصحفية أسماء خليل، التي كانت قريبة من الحدود، الخميس.

ويقع معبر رفح في شمال سيناء بمصر، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر، ويوجد على طول سياج يبلغ طوله 8 أميال (12.8 كيلومترا) يفصل غزة عن صحراء سيناء.

وقالت مصادر متعددة لشبكة CNN إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وافق على فتح المعبر بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكن لم يعد من المتوقع فتحه، الجمعة.

كما ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش سيتوجه إلى معبر رفح البري لعقد مؤتمر صحفي حول المساعدات الإنسانية المزمع دخولها الي قطاع غرة".