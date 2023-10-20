مصادر لـCNN: لا نتوقع فتح معبر رفح الجمعة لإدخال مساعدات إلى غزة

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- لا يزال مصير إمدادات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين في غزة مبهما، مع تزايد المخاوف بشأن التدهور السريع لظروف السكان العالقين في القطاع المحاصر، إذ قالت مصادر متعددة لشبكة CNN، الخميس، إنه لم يعد من المتوقع أن يفتح معبر رفح الحيوي يوم الجمعة أمام أول قافلة مساعدات.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لشبكة CNN: "لن أراهن على مرور الشاحنات غدًا"، موضحًا أن الوضع "متقلب".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الوضع لا يزال مائعا، هناك حاجة إلى إصلاحات للطرق على الجانب المصري من المعبر، وهناك مخاوف بشأن التأكد من استدامة عمليات التسليم، وأنها ليست لمرة واحدة.

ويذكر أن إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود والمياه انقطعت عن جميع سكان غزة لأكثر من أسبوع في ظل "الحصار الكامل" الذي فرضته إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، الأربعاء، ابرام اتفاق بين مصر وإسرائيل للسماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة، وفي حديثه بطريق عودته من زيارة لإسرائيل، قال بايدن إن نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية – وهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.