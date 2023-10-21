"حماس" تصدر بيانا عن الرهائن الأجانب بعد الإفراج عن رهينتين أمريكيتين

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(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الجمعة، أنها "تعمل مع وسطاء في مصر وقطر ودول صديقة أخرى" بشأن الرهائن الأجانب لديها.

وقالت "حماس"، في بيان أصدرته بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين: "نحن نسعى إلى تفعيل قرارنا بالإفراج عن الأفراد من الجنسيات الأجنبية رهن الاحتجاز المؤقت، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وكان الناطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أبو عبيدة قال، في بيان: "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنُثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما "حماس" لمدة 14 يوما "مروعة"، قائلا إنه "يشعر بسعادة غامرة" لأن الأم وابنتها "سوف يتم لم شملهما قريبًا مع أسرتهما".

وأعاد بايدن التأكيد على أن إدارته "تعمل على مدار الساعة" لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين كرهائن من قبل حماس، وقال: "لم نكف عن جهودنا لضمان الإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين".

وأكد الرئيس الأمريكي أن قطر وإسرائيل كانتا شريكتين في جهود إطلاق سراح الرهينتين.