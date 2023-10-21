سفارة أمريكا بإسرائيل تلفت لمعلومات عن موعد فتح معبر رفع وتوقع "فوضى"

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح سيفتح في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت.

وقالت السفارة: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

وتابعت السفارة أن الوضع لا يزال "ديناميكيًا ومائعًا"، وأن البيئة الأمنية "لا يمكن التنبؤ بها"، ونصحت الناس "بتقييم سلامتهم الشخصية وأمنهم قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".

ويذكر أن المساعدات الإنسانية عالقة في مصر منذ أيام مع غرق غزة في أزمة إنسانية متفاقمة، مع النفاذ السريع للغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية وكل ذلك في ظل قصف جوي متواصل.