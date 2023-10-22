"لا مكان آمن" للفرار من القصف.. فلسطيني يصف الوضع في شمال غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، السبت، إنه "من الواضح أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار فى غزة أو مساعدات إنسانية حقيقية قبل أن تقوم إسرائيل بحرق الأرض ومن عليها"، حسب تعبيره.

وخاطب البرادعي، عبر منصة "أكس"، الحكام العرب حيث وجه "رسالة" لهم قائلا: "الشعوب تنتظر منكم أن تقومون بواجبكم في حماية الأبرياء والمحافظة على ما تبقى من كرامتنا.. قوتكم في وحدتكم".

يذكر أن تغريدة البرادعي جاءت بعد انعقاد قمة القاهرة للسلام، في العاصمة المصرية، التي هدفت لاحتواء تداعيات الأزمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.