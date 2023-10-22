إسرائيل تنفي دخول أي شحنات وقود إلى قطاع غزة الأحد

نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

"لا مكان آمن" للفرار من القصف.. فلسطيني يصف الوضع في شمال غزة

"يدفعون أغلى ثمن لحرب لم يختاروها".. مشاهد من معاناة أطفال غزة من عواقب الصراع

القدس (CNN)-- نفت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، دخول أي وقود إلى قطاع غزة، الأحد. وفي وقت سابق، أظهرت صور شاحنات الوقود وهي تسير في غزة.

وفقا لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، فإن شاحنات الوقود هذه، كانت تنقل الوقود من منشأة تابعة للأمم المتحدة داخل غزة إلى مستشفيات غزة.

وقد تواصلت CNN مع وكالة الأونروا للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت CNN، ذكرت في وقت سابق، الأحد، أنها شاهدت دخول 15 شاحنة مساعدات إلى منطقة معبر رفح الحدودي من الجانب المصري.

وقال مسؤول أمني لشبكة CNN، بعد ظهر الأحد، إن الشاحنات تستعد للخضوع لفحوصات أمنية إضافية.